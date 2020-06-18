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Müzikle ilgilenenler dikkat! Bu uygulamaları mutlaka indirmelisiniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Müzik farkında olmasak da hayatımızda büyük yer tutuyor. Sabah kuşların cıvıltısı, sokaktan gelen araba ya da inşaat sesleri... Hepsi dünya orkestrasının bir parçası. Bunlarla yetinmeyip ya da bu orkestradan ilham alarak müzik yapanlar veya şarkılardan kopamayanlar için telefonunuzda mutlaka bulunması gereken uygulamaları derledik.

Müzikle ilgilenenler dikkat! Bu uygulamaları mutlaka indirmelisiniz...

Güne müzikle başlayıp müzikle bitirenler, dışarıda müzik bir müzik duyunca nasıl bulacağım diye kara kara düşünenler, kendini müzik alanında geliştirmek isteyenler... Bu yazı sizler için. İşte telefonunuza mutlaka indirmeniz gereken uygulamalar.

MÜZİK OLUŞTURMAK İÇİN: GARAGEBAND

GarageBand genellikle müziğe yeni başlayan amatör müzisyenler tarafından kullanılan ücretsiz bir uygulama. Apple tarafından geliştirilen GaradeBand, 2004 yılında iOS cihazlar ile piyasaya giriş yaparak beğeni topladı. Kullanımındaki kolaylık benzer uygulamalardan bir adım önde yer almasını sağlıyor. Profesyonel müzisyenler uygulamanın bazı özelliklerinin yeterli olmadığını ancak kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı kayıtlar yapmak için sıklıkla kullandıklarını belirtiyorlar.

Uygulama içerisinde çeşitli enstrümanları bulabilirsiniz. Klavye, pipa, gitar, yaylı çalgılar, davul gibi müzik aletlerini kullanarak kayıt oluşturabilir, sahip olduğunuz enstrümanı telefonunuza bağlayarak telefonunuzu amfi olarak kullanabilirsiniz. Ses kayıt özelliği ile parçanıza ses ekleme imkanınız da bulunuyor. Ayrıca müziklerinize kayıtlı mix'lerden çeşitli tarzlarda ritimler ekleyebilirsiniz.

ŞARKI SÖZLERİ İÇİN: MUSIXMATCH

Şarkı dinlerken sözlerini de görmek isteyenlerdenseniz Musixmatch uygulaması tam size göre. Şarkı ilerlerken sözler de ekranda eş zamanlı olarak akıyor. Uygulama içerisinde şarkı sözleriyle arama yapabilir, sözlerin çevirilerini görebilir ve dilerseniz şarkı sözü ekleyip uygulamaya katkıda bulunabilirsiniz.

MÜZİK TANIMLAMA İÇİN: SHAZAM

Bir ortamdasınız, kulağınıza çok hoş bir melodi geldi fakat bulmanız mümkün değilse Shazam yardımınıza koşacak. Şarkıyı uygulamaya dinlettiğiniz anda size şarkının kimliğini gösteriyor, bulunan şarkının sözlerini ve videosunu görebileceğiniz sekmeler yer alıyor. Bir başka harika özelliği de telefonunuzda başka bir uygulamada şarkı çalıyorken Pop-Up Shazam özelliği ile uygulamadan çıkmadan müziği tanımlamanızı mümkün kılması. Ayrıca Spotify kullanıcısı iseniz hesabınızla senkronizasyon mevcut. Shazam uygulaması içinde kütüphane sekmesinde Shazam ile tanımladığınız eski parçaları görebilirsiniz. Spotify uygulamasında ise Shazam Şarkılarım sekmesinde yine şarkılarınızı görebilir ve tam sürüm olarak dinleyebilirsiniz. Son bir özellik daha: Türkiye ve dünyada hangi şarkıların popüler olduğunu listeler sekmesinden görebilirsiniz.

TÜM DÜNYA RADYO YAYINLARI İÇİN: TUNEIN RADIO

Eğer telefonunuzda yüklü olarak gelen bir radyo bulunmuyorsa uygulama marketindeki diğer radyo uygulamaları arasından TuneIn Radio'ya bir şans verebilirsiniz. Binlerce radyo istasyonu ve podcast bulabileceğiniz uygulama ile ilgi alanlarınıza yönelik kanalları dinleyebilirsiniz.

MÜZİK NOTALARI İÇİN: MUSESCORE

MuseScore içerisinde nota sayfalarını bulabileceğiniz ve kendi notalarınızı yazabileceğiniz bir uygulama. Bulduğunuz veya yazdığınız notaları uygulama içerisinde çalabilir ve çalışabilirsiniz. Uygulamanın ayrıca masaüstü versiyonu da bulunmakta.

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