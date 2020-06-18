Müzikle ilgilenenler dikkat! Bu uygulamaları mutlaka indirmelisiniz...

Güne müzikle başlayıp müzikle bitirenler, dışarıda müzik bir müzik duyunca nasıl bulacağım diye kara kara düşünenler, kendini müzik alanında geliştirmek isteyenler... Bu yazı sizler için. İşte telefonunuza mutlaka indirmeniz gereken uygulamalar.

MÜZİK OLUŞTURMAK İÇİN: GARAGEBAND

GarageBand genellikle müziğe yeni başlayan amatör müzisyenler tarafından kullanılan ücretsiz bir uygulama. Apple tarafından geliştirilen GaradeBand, 2004 yılında iOS cihazlar ile piyasaya giriş yaparak beğeni topladı. Kullanımındaki kolaylık benzer uygulamalardan bir adım önde yer almasını sağlıyor. Profesyonel müzisyenler uygulamanın bazı özelliklerinin yeterli olmadığını ancak kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hızlı kayıtlar yapmak için sıklıkla kullandıklarını belirtiyorlar.

Uygulama içerisinde çeşitli enstrümanları bulabilirsiniz. Klavye, pipa, gitar, yaylı çalgılar, davul gibi müzik aletlerini kullanarak kayıt oluşturabilir, sahip olduğunuz enstrümanı telefonunuza bağlayarak telefonunuzu amfi olarak kullanabilirsiniz. Ses kayıt özelliği ile parçanıza ses ekleme imkanınız da bulunuyor. Ayrıca müziklerinize kayıtlı mix'lerden çeşitli tarzlarda ritimler ekleyebilirsiniz.