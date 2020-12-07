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  4. Müzisyen Engin Nurşani'den kötü haber! Engin Nurşani yoğun bakımda

Müzisyen Engin Nurşani'den kötü haber! Engin Nurşani yoğun bakımda

07.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani’nin sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı.

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Üsküdar’da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Nurşani’nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek, Engin Nurşani’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani’nin sağlık durumu hakkında eşi Dilek Nurşani, "11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok" dedi.

Dilek Nurşani açıklamasının devamında, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler" dedi. (DHA)

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