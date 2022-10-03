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Müzisyen Onur Şener'in katilleri tutuklandı mı? O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıkan Müzisyen Onur Şener'in katilleri ne ceza aldı?

03.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Şener’in ölüm haberi tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerini bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi Twitter'ı ayağa kaldırdı. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Müzisyen Onur Şener'in katilleri tutuklandı mı? O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıkan Müzisyen Onur Şener'in katilleri ne ceza aldı?

Müzisyen Onur Şener'in katilleri tutuklandı mı? O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıkan Müzisyen Onur Şener'in katilleri ne ceza aldı?

Onur Şener’in ölüm haberi tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerini bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi Twitter'ı ayağa kaldırdı. Olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki, Müzisyen Onur Şener'in katilleri tutuklandı mı? O Ses Türkiye’ye katıldığı ortaya çıkan Müzisyen Onur Şener'in katilleri ne ceza aldı?

ONUR ŞENER'İN KATİLLERİ TUTUKLANDI MI?

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında sahne alan müzisyen Onur Şener öldürüldü.

Olayla ilgili 3 kişi ile yanlarında bulunan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Ali G. Semih S. ve İlker K. 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ONUR ŞENER'İN KATİLLERİ NE CEZA ALDI?

Ali G. Semih S. ve İlker K. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olaya ilişkin 2 kadın şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ONUR ŞENER KİMDİR?

Hayatını kaybeden Onur Şener 45 yaşındaydı. Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkıyordu. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.

ONUR ŞENER'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Sosyal medyada da infial yaratan olaya ilişkin Haluk Levent’in açıkladığı detaylar sonrası tepkiler de peş peşe geldi. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

HALUK LEVENT'TEN 'ONUR ŞENER' PAYLAŞIMI

Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.

Müzisyen ve Ahbap platformu kurucusu Haluk Levent, Şener'in bir konserinden şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Müzisyen katil son dakika Hadise yaşında
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