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Muzların kararmasını önleyen yöntem ortaya çıktı! 2,5 hafta boyunca taze kalıyor

Muzlar, satın alındıktan kısa süre sonra kararması ve yumuşaması nedeniyle en hızlı bozulan meyveler arasında yer alıyor. Ancak doğru saklama yöntemiyle muzların tazeliğini haftalarca korumak mümkün. Çiftçi ve aşçı Brenda Anderson, denediği basit yöntemle muzların 2,5 hafta boyunca taze kaldığını açıkladı.

Muzların kararmasını önleyen yöntem ortaya çıktı! 2,5 hafta boyunca taze kalıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Muzların sap kısmından salgılanan etilen gazı, meyvenin olgunlaşma sürecini hızlandırıyor. Elma, avokado, mango, armut, şeftali ve bazı orman meyveleri de etilen gazı ürettiği için birlikte saklandıklarında meyvelerin daha hızlı olgunlaşmasına neden olabiliyor.

Muzların kararmasını önleyen yöntem ortaya çıktı! 2,5 hafta boyunca taze kalıyor 1

MUZLARI BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Çiftçi ve aşçı Brenda Anderson, muzların buzdolabında saklanabileceğini belirterek ilginç bir yöntem paylaştı. Anderson'ın önerisine göre olgunlaşmış muzlar, ağzı sıkıca kapatılmış kahverengi bir kağıt torbaya konularak buzdolabının sebzelik bölümünde saklanabiliyor.

Bu yöntemi deneyen Anderson, muzları 2,5 hafta sonra buzdolabından çıkardığında kabuklarının kararmasına rağmen içlerinin sertliğini koruduğunu ve lezzetinde önemli bir değişiklik olmadığını söyledi.

Buzdolabındaki düşük sıcaklık, muzların olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor. Soğuk nedeniyle kabukta kararma meydana gelse de bu durum meyvenin içinin bozulduğu anlamına gelmiyor.

Muzların kararmasını önleyen yöntem ortaya çıktı! 2,5 hafta boyunca taze kalıyor 2

MUZLARIN KARARMASINI ÖNLEMEK İÇİN BU YÖNTEMLERİ DENEYİN

Muzların daha uzun süre dayanması için etilen gazının etkisini azaltmak gerekiyor. Bunun için uygulanabilecek yöntemler şöyle:

- Saplarını streç filmle sarın: Muzların sap kısmını streç filmle kaplamak, etilen gazının yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilir.
- Diğer meyvelerden uzak tutun: Muzları elma, armut ve avokado gibi etilen gazı salgılayan meyvelerle birlikte saklamayın.
- Olgunlaşmış muzları buzdolabına koyun: Sararmış muzları buzdolabında saklamak olgunlaşma sürecini yavaşlatabilir.

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Anahtar Kelimeler:
muz saklama alanı
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