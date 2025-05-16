Muzlu creme brulee ile tanışın: Tropikal dokunuşlu yepyeni bir tatlı! Sosyal medyada trend oldu...

Fransız mutfağının ikonik tatlısı creme brulee, bu kez karşımıza muz ve hindistan ceviziyle çıkıyor. Hem görüntüsü hem lezzetiyle son günlerde sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Muzlu creme brulee, klasik tarifleri farklılaştırmayı sevenlerin yeni gözdesi oldu. Karamelize edilmiş muzun içi, vanilya ve hindistan ceviziyle hazırlanan özel kremayla dolduruluyor; üstü pürmüzle kızartılarak enfes bir çıtırlık kazanıyor. Tatlı krizlerine şık ve yenilikçi bir çözüm arayanlara ilham verecek tarif.
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