Muzlu creme brulee ile tanışın: Tropikal dokunuşlu yepyeni bir tatlı! Sosyal medyada trend oldu...

Fransız mutfağının ikonik tatlısı creme brulee, bu kez karşımıza muz ve hindistan ceviziyle çıkıyor. Hem görüntüsü hem lezzetiyle son günlerde sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Muzlu creme brulee, klasik tarifleri farklılaştırmayı sevenlerin yeni gözdesi oldu. Karamelize edilmiş muzun içi, vanilya ve hindistan ceviziyle hazırlanan özel kremayla dolduruluyor; üstü pürmüzle kızartılarak enfes bir çıtırlık kazanıyor. Tatlı krizlerine şık ve yenilikçi bir çözüm arayanlara ilham verecek tarif.

MALZEMELER 2 adet muz

1 adet vanilya çubuğu

1/2 litre hindistan cevizi sütü

15 g mısır nişastası (veya süzülmüş karışıma göre 30 g)

Esmer şeker (üzeri için)

TARİF Muzları boylamasına ikiye keserek kayık şeklinde açın. Ortasındaki iç kısmı (püre olacak kısım) çıkarın.

Muz içlerini bir tavada, esmer şeker ve kazınmış vanilya çubuğu ile birlikte karamelize edin.

Hindistan cevizi sütünü ekleyip muzları hafifçe ezerek sosa karıştırın. 5 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Karışımı süzgeçten geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Karışımı tekrar tavaya alıp, içerisine mısır nişastasını ekleyin ve kıvam alana dek karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız kremayı muzların içine doldurun ve buzdolabında 3 saat soğumaya bırakın.

Servis öncesi muzların üzerine esmer şeker serpin ve pürmüz ile karamelize ederek creme brulee görünümü kazandırın.

Sunum önerisi: Servis ederken taze nane, hindistan cevizi rendesi veya bir top vanilyalı dondurma ile tamamlayarak etkileyici bir son dokunuş yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!