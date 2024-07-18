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  4. MYNET ÖZEL | Ali Koç tekrar hatırlatmıştı... Büyükekşi'nin Şenez Erzik - Servet Yardımcı medya operasyonunu yayan daire başkanı Ersin Şiyhan görevden alındı!

MYNET ÖZEL | Ali Koç tekrar hatırlatmıştı... Büyükekşi'nin Şenez Erzik - Servet Yardımcı medya operasyonunu yayan daire başkanı Ersin Şiyhan görevden alındı!

18.07.2024 16:16
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Servet Yardımcı aleyhine kampanya yürüten Mehmet Büyükekşi'nin ekibi Şenez Erzik ağzından olmayan beyanlarla bir içerik üretmiş ve seçimde rakibini geçebilmek için bu haberi yaymıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugünkü seçim öncesi o skandalı hatırlattı. O skandalın faturası üst düzey yöneticiye kesildi!

MYNET ÖZEL | Ali Koç tekrar hatırlatmıştı... Büyükekşi'nin Şenez Erzik - Servet Yardımcı medya operasyonunu yayan daire başkanı Ersin Şiyhan görevden alındı!

Özel haber... Son dönemlerdeki çalışmalarıyla herkesin takdirini toplayan Anadolu Ajansı'nın adının bu skandalla birlikte anılması kurumu rahatsız etti. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre AA, hamlesini yaptı ve Spor Haberleri Direktörü olan yani sporun bir numaralı ismi Ersin Şiyhan'ı görevden aldı!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bugünkü TFF seçiminde Şenez Erzik'in adıyla Büyükekşi ekibinin AA'daki görevli personele içerik ürettirdiği ve bu içeriği medyaya servis ettiğini yineledi.

İHALE EDİTÖRE KALMADI SPORUN 1 NUMARASI GÖREVDEN ALINDI

Büyükekşi'nin basın sorumlusu Armağan Pekkaya, ısmarlama haberi bizzat kaleme almış ve medyaya servis etmişti.

anadolu ajansı

Anadolu Ajansı ise bu yaşananlardan sonra AA Spor Haberleri Direktörü olan yani sporun bir numaralı ismi Ersin Şiyhan'ı görevden aldı!

Anadolu Ajansı, tweeti atan editörün çıkışını yapıp kolaycılık yapmadan olayı araştırdı, ve bu haberin ısmarlama bir biçimde Mehmet Büyükekşi özel kalemi Armağan Pekkaya tarafından Ersin Şiyhan'a gönderildiğini tespit etti daha sonra da Şiyhan'ı görevden aldı.

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AA TARİHİNDE BİR İLK: ÖNCE GÖNDERİLDİ SONRA DUYURU YAPILDI

Anadolu Ajansı tarihinde ilk defa bir direktör, yani bir daire başkanı görevden alındıktan sonra duyuru yapıldı!

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Görevden alınan eski AA Spor Haberleri Direktörü Ersin Şiyhan ise X hesabında Anadolu Ajansı etiketliyerek tweetler atmaya devam ediyor.

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Ali Koç Mehmet Büyükekşi aa
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