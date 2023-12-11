MYNET ÖZEL | Youtube'daki bu tehlikeye dikkat! Acun Ilıcalı ve Candaş Tolga Işık'ı konuşturarak vurgun peşindeler! 'Her hafta para kazanabilirsiniz'

MYNET ÖZEL | Youtube üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan ve onlara 'Kolay Para' vaadi sunan dolandırıcılar, Acun Ilıcalı ve Candaş Tolga Işık'ı kullanmaya çalıştı. Acun Ilıcalı'yı yapay zeka üzerinden konuşturan dolandırıcılar, finansal konularda yönlendirme yapmasını sağlayarak söz konusu fonu övmesini ön plana taşıdı.

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık ile yaptığı sözde röportajda 'Finansal olarak zaten rahattım bunu da herkes biliyor ama yatırımlarını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile yönetiyorum.' ifadesini kullandı.

KİLİT CÜMLE: İYİ BİR ARABAYLA GEZEBİLİYOR, ARTIK 12 SAAT ÇALIŞMIYOR!

Dijital dolandırıcılar Youtube reklam alanında dolaşıma soktukları kısa videolarla çalışan kişilere hayaller satarak onların emeklerini küçümsedi. Acun Ilıcalı, söz konusu fonu anlatırken yapay zeka yardımıyla şu sözleri söylüyor...

'Bir arkadaşım vardı günde 12 saat çalışıyordu ve iki oğlunu tek başına büyütüyordu. Türkiye Petrolleri platformunu öğrendikten sonra hayatı değiştiey, iyi bir arabayla gezebiliyor yurt dışına gidiyor. En önemlisi çocuklarıyla vakit geçirebiliyor.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'A DA SORU SORDURTTULAR

Candaş Tolga Işık'ın Acun Ilıcalı ile yaptığı röportajdan kesitler alan dolandırıcılık videosunda gazeteci Candaş Tolga Işık, Acun Ilıcalı'ya Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı nedir? Nasıl bu kadar kazanç sağlanabiliyor sorusunu soruyor.

'ÇOK MİLLİ BİR YAPI' DİYEREK LEGAL GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

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