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N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?

23.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda, Darüşşafaka Cemiyeti için koşacak eğitim sevdalıları aranıyor! Bu yıl Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 150 öğrencinin eğitim giderlerine kaynak yaratmayı hedefleyen Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimle yaşamları değiştirmek isteyenleri, “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyası için koşmaya davet ediyor. Bu yılki maratonda Darüşşafaka Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden oluşan koşu takımı da “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için koşacak.

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşar mısınız?

6 Kasım Pazar günü fiziksel olarak gerçekleşecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Son başvuru günü 17 Ekim olan, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 44. İstanbul Maratonu; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini taşıyor.

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka için koşacak eğitim sevdalıları, 150 öğrencinin 8 yıllık eğitim masrafına destek olacak…

Darüşşafaka Cemiyeti; 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine kaynak sağlıyor. Darüşşafaka Cemiyeti’nin bu yılki hedefi gönüllü koşucularıyla birlikte Darüşşafaka’da ortaokul eğitimine başlayan 150 öğrencinin 8 yıllık eğitim masrafına destek olmak.
Bu yıl 11. sınıfta okuyan 11 Darüşşafaka Lisesi öğrencisi de kendilerinden sonra eğitime devam edecek kardeşlerine “Eğitimde Fırsat Eşitliği”nde destek sağlamak amacıyla maratona katılacak.

EĞİTİM İÇİN ADIM ADIM: “SÖZ KONUSU EĞİTİMSE YARDIMA KOŞARIZ”

Türkiye’nin eğitim neferine katkı sağlamak isteyenlerin, N Kolay 44. İstanbul Maratonu’na kaydolduktan sonra bağış kampanyası başlatmak ve çevrelerini de harekete geçirerek bağış toplamak için Adım Adım platformuna üye olmaları gerekiyor. Adım Adım ailesine katılmak içinse İyilik Peşinde Koş Platformu’nda profil açmak, sonrasında Darüşşafaka Cemiyeti’nin “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” projesini seçerek 24 Ekim – 31 Kasım günleri arasında bağış kampanyasına destek sağlamak mümkün.

Detaylı bilgiler için: https://www.darussafaka.org/haberler/n-kolay-44-istanbul-maratonunda-darussafaka-icin-kosar-misin

DARÜŞŞAFAKA HAKKINDA

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye, 2019’da 9.54’e, 2020’de 9,66’ya, 2021 yılında ise 9,74’e yükseltmiştir.

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Darüşşafaka istanbul maratonu
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