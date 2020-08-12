N'Sakala, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdi.
Yeni transfer Fabrice N’Sakala, siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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