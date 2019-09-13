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Nabir Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.

Nabir Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar kadroda yer almayacak.

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