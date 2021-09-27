Nadide Sultan ve oğlu ölümden döndü! Oğlunun oturduğu koltuk alev alınca...

Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti. Nadide Sultan, 2. Sayfa programına yaşadığı korkunç anları anlattı.

"SEYİR HALİNDEYKEN SIRTIMDA BİR SICAKLIK HİSSETTİM"

Elektrik kaynaklı çıkan yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Sultan, çok korktuğunu belirtti. Aracını hemen servise götüren şarkıcı, bir gün sonra ise kurban kestirdi. Bugün TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Nadide Sultan, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi:

"Araçla gidiyordum. Akşam saatlerinde Kaan da arkada uyuyordu. Belimde bir sıcaklık hissettim. Sonra belim acımaya başladı ve aracın arka koltuğundaki dumanı fark ettim. Hemen kenara çekip söndürmeye çalıştım. İlk etapta camlar açık olduğu için sigara izmariti geldiğini düşündüm. Hemen video çekip araç servisine gönderdim. onlarda elektrik tesisatından çıkmış olabilir dediler.

Eşim de çekimdeydi. Yangını söndürüp yavaş yavaş devam ettim. Teknik bir arızadan kaynaklanıyormuş. Benim arabanın modelinin aynısı diğer gün yanmış. hemen ardından kurban kestirdim. Kazaya belaya karşı kurban kestirip Afrika'daki çocuklara gönderdim. Ondan önceki haftada Kaan kafasını vurmuştu o da çok şişmişti. Kurşun döktürme falan bilmem ondan kurban kestirdim."

