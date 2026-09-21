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Nadir bulunan binlerce midyeyi nehre bıraktılar! Tek bir amaçları var

ABD'nin Alabama eyaletindeki Paint Rock Nehri'nde yıllardır sürdürülen doğa koruma çalışmalarında yeni bir adım atıldı. Yaklaşık 1.500 nadir tatlı su midyesi, 25 Ağustos 2026'da nehre yeniden bırakıldı. Nesli tehdit altında olan türleri korumayı amaçlayan çalışmada, midyelerin nehir ekosisteminin yeniden dengelenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Nadir bulunan binlerce midyeyi nehre bıraktılar! Tek bir amaçları var
Çiğdem Berfin Sevinç

Çalışma, Jackson County'deki kırsal bir bölgede gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.500 midyenin arasında Pale Lilliput ve Tennessee Bean adlı nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iki tür ile federal koruma listesine alınması önerilen Cumberland Moccasinshell bulunuyor.

Pale Lilliput ve Tennessee Bean, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi tarafından 1976 yılında nesli tükenme tehlikesi altında ilan edilen 20 tatlı su midyesi arasında yer alıyor.

Cumberland Moccasinshell ise Alabama'da yalnızca iki bölgede bulunuyor. Bu türün Paint Rock Nehri'nin orta bölümüne ilk kez bırakıldığı belirtildi.

Nadir bulunan binlerce midyeyi nehre bıraktılar! Tek bir amaçları var 1

KÜÇÜK CANLILARIN NEHİR İÇİN BÜYÜK GÖREVİ VAR

Tatlı su midyeleri boyutlarıyla küçük görünse de nehir ekosisteminde önemli bir role sahip.

Bu canlılar beslenirken sudaki çeşitli maddeleri filtreliyor. Aynı zamanda besin maddelerinin geri dönüştürülmesine katkı sağlıyor ve diğer canlılar için besin kaynağı oluşturuyor.

Bu nedenle midyelerin yeniden nehre kazandırılması yalnızca nadir türlerin sayısını artırmayı değil, nehir suyunun ve genel ekosistemin iyileşmesini de hedefliyor.

2010'DAN BU YANA BİNLERCESİ BIRAKILDI

Alabama Aquatic Biodiversity Center, Paint Rock Nehri'ndeki midye çalışmalarını yıllardır sürdürüyor.

2010'dan bu yana yalnızca Jones arazisine 23 binden fazla midye bırakıldı. Nehrin farklı bölümlerinde ise altı türü temsil eden toplam 53 bin midye yeniden doğaya kazandırıldı.

Çalışmalarda Tennessee Bean, Pale Lilliput, Cumberland Moccasinshell, Alabama Lampmussel, Oystermussel ve Birdwing Pearlymussel türleri yer aldı.

Nadir bulunan binlerce midyeyi nehre bıraktılar! Tek bir amaçları var 2

NEHRİN YAPISI YILLAR ÖNCE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Paint Rock Nehri'nin bugünkü durumuna gelmesinde insan müdahalelerinin de önemli bir payı bulunuyor.

1960'ların sonlarında nehrin üst bölümlerinin bazı kısımları, taşkınları azaltmak amacıyla yapay olarak kanal haline getirildi. Ancak bu çalışmalar zamanla kıyı kayıplarının ve erozyonun artmasına neden oldu.

Jones arazisinde restorasyon çalışmaları 2012'de başladı. 2017 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen kıyı güçlendirme projeleriyle nehir çevresindeki habitatın yeniden iyileştirilmesi hedeflendi.

KUZEY AMERİKA'NIN EN ZENGİN BÖLGELERİNDEN BİRİ

Yaklaşık 95 kilometre uzunluğundaki Paint Rock Nehri'nin havzası yaklaşık 1.190 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Bölge, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Havzada 150'den fazla ağaç türü, yaklaşık 100 yerli tatlı su balığı türü ve 52 tatlı su midyesi türü bulunuyor. Bu midye türlerinden 12'si Nesli Tehlike Altındaki Türler Yasası kapsamında koruma altında.

Koruma çalışmaları yalnızca nehirle de sınırlı değil. Projeler sayesinde havzada yaklaşık 15 bin hektarlık kamu arazisi de doğa koruma ve açık hava faaliyetleri için güvence altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
midye nehir
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