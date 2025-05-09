Nadir toprak elementi ne demek? Nadir toprak elementi ne işe yarar? Nadir toprak elementi nelerdir?

Doğada yer alan çeşitli elementlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. İlk kez keşfedildiğinden bu yana uzun yıllar geçen nadir toprak elementlerinin her biri köklü bir mineralojiye ve çeşitli özelliklere sahiptir.

Nadir toprak elementi ne demektir?

NTE kısaltması ile de bilinen nadir toprak elementleri çeşitli elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir gruptur. Lantanitler ile birlikte skandiyum ve triyom elementleri NTE yani nadir toprak elementleri grubuna dahildir.

Nadir toprak elementlerini meydana getiren elementler de kendi içlerinde farklı farklı sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma elementlerin atom numaraları ile doğada yer alma sıklıklarına göre oluşturulmuştur.

Nadir toprak elementi nelerdir?

Kendi içlerinde yapılan sınıflandırma doğrultusunda nadir toprak elementlerinden hafif nadir toprak elementleri şunlardır:

Neodimyum

Prometyum

Samaryum

Praseodim

Seryum

Lantan

Ağır nadir toprak elementleri ise şunlardır:

İrityum

Gadolinyum

Terbiyum

Erbium

Tulyum

İterbiyum

Lutesyum

Disprosyum

Nadir toprak elementi ne işe yarar? Nadir toprak elementi nerede kullanılır?

Nabit (saf olarak) halde bulunmayan nadir toprak elementleri arasından prometyum hariç hepsi bileşik halde bulunur. Yerkürede çok az rastlanan prometyum aynı zamanda ekonomik açıdan çok önemli kabul edilmez.

Nadir toprak elementleri, katalizör, mıknatıs, metal alaşımları, lazerler, cam seramikler, elektronik cihazlar, medikal görüntüleme, aydınlatma, telekomünikasyon ve yeni nesil yarı iletken olan cihazlar içeren yüksek teknolojili uygulamalarda kullanılırlar.

Nadir toprak elementi hangi ülkelerde var?

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunduğu tespit edilen nadir toprak elementinin Eskişehir’de yer alması ile rezervinin büyüklüğü açısından dünya genelindeki sıralamada ikinci sırada yer almaktadır. İlk sırada ise Çin bulunmaktadır. Çin’deki Bayan Obo sahasında dünyanın en büyük nadir toprak elementinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Nadir toprak elementi Ukrayna‘da da bulunmuştur. Uranyum ve toryum gibi elementler ile birlikte bulunan nadir toprak elementleri istatistiklere göre bu ülkeyi Çin’den ve Türkiye’den sonraki sıralarda yer almaktadır.

Türkiye’de nadir toprak elementi maden sahası Eskişehir kentinin Beylikova ilçesinde yer almaktadır. Burada 694 milyon tonluk rezerv bulunduğu açıklanmıştır.