Nafaka krizi büyümüştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra bir araya geldi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Son dönemde aralarındaki nafaka krizi ile gündeme gelen eski eşler kızları İrem'in mezuniyeti için yıllar sonra bir araya geldi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTILAR

Altı yılın ardından ilk kez aynı karede yer alan ikiliden İbrahim Kutluay, eski eşi ve çocuklarıyla çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Demet Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi.

"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: 'İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.'









