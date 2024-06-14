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  4. Nafaka krizi büyümüştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra bir araya geldi

Nafaka krizi büyümüştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra bir araya geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 11:47
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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek oğlu Ömer ve kızı İrem için ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması talep etmişti. Eski eşler aralarındaki nafaka krizinin ardından yıllar sonrar kızları İrem için bir araya geldi.

Nafaka krizi büyümüştü! Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra bir araya geldi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Son dönemde aralarındaki nafaka krizi ile gündeme gelen eski eşler kızları İrem'in mezuniyeti için yıllar sonra bir araya geldi.

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Altı yılın ardından ilk kez aynı karede yer alan ikiliden İbrahim Kutluay, eski eşi ve çocuklarıyla çekilen karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Demet Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi.

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"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

Demet Şener; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: 'İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.'

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Demet Şener İbrahim Kutluay
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