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Nagatomo'dan Kagawa'ya mesaj! 'Bize de öğret'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan vatandaşı Shinji Kagawa'ya sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Nagatomo'dan Kagawa'ya mesaj! 'Bize de öğret'

Beşiktaş formasıyla ilk maçında 2 gol atan Shinji Kagawa hakkında Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'taki ilk maçında 2 gol atan Kagawa'yı öven Nagatomo, frikik golü hakkında da espirili ifadeler kullandı.

Nagatomo'nun paylaşımında "Bay Kagawa. 3 dakikada 2 gol. Olağanüstü, şok edici bir başlangıç. Böyle bir frikik golü hayatımda hiç görmedim. Böyle bir vuruş tekniğin varsa, lütfen saklama ve bize de öğret" ifadeleri yer aldı.

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İLKAY GÜNDOĞAN: SEN BİR ÇILGINSIN

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir dönem Borussia Dortmund'da birlikte oynadığı Shinji Kagawa hakkında paylaşım yaptı.

İlkay Gündoğan, Shinji Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla ilk maçında gösterdiği performansı kayıtsız kalamadı.

İlkay paylaşımında "Shinji, sen bir çılgınsın. Ne ilk maç ama! Senin için çok mutluyum kardeşim. Boğazın Samuray" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş shinji kagawa Yuto Nagatomo

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