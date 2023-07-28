Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'dan istediği 40 milyon liralık tazminat gündem olmuştu! Avukatından açıklama geldi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve 13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda Alçı'nın, Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı ve 40 milyon TL tazminat talep ettiği iddia edilmişti. Tüm bu iddiaların ardından ünlü isim, boşanma haberlerini sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla doğruladı.

Bu iddialarla birlikte Nagehan Alçı'nın 40 milyon TL tazminat ve ikiz çocuklarının velayeti ile birlikte 60 milyon TL'de nafaka istediği iddiaları gündeme geldi.

Nagehan Alçı'nın istediği 40 milyon TL'lik tazminat parası çok konuşuldu.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Alçı'nın avukatı Gözde Egemen bugün bir açıklama yaptı. Egemen, Kütahyalı'nın gazeteci değil yorumcu ve reklamlarda oynayan bir TV yıldızı olduğunu belirtti.

Egemen açıklamasında ''Müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine açılmış boşanma davasında taraflar ortak çocuklarının sağlıklarının ve aralarındaki dostluk ilişkisinin olumsuz etkilenmemesi adına süreci anlaşmalı olarak sonlandırma niyetindedirler. Aile Hukuku konusunda uzman bir avukat olarak 'aile' kurumunun hem kutsallığı, hem biricikliği; hem de her ailenin dinamiklerinin, yapısının birbirinden farklı olduğu bana göre tartışmasızdır. Bu nedenle her aile birbirinden farklı olduğu gibi, her boşanma davası dinamikleri de yine farklı ve özeldir.''

''Tarafımızdan davalı Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine talep edilen 40 milyon TL tazminat tutarı, önemle belirtmek istiyoruz ki taraflar arasında bir "mal paylaşımı talebi değil, 10 milyon TL si maddi, 30 milyon TL si manevi olmak üzere TAZMİNAT talebidir. Müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından açılmış başkaca bir mal rejiminin tasfiyesi davası bulunmamaktadır. Yukarıdaki bilgiler ışığında, tüm hukukçu meslektaşlarımın da kabul edeceği üzere''

''Toplam 40 milyon TL tazminat talep etmiş olmamız Sayın Aile Mahkemesi tarafından Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine 40 milyon TL tazminata hükmedileceği anlamına gelmemektedir. Boşanma davalarında tazminat, tarafın kusurlu olduğuna hükmedilir ise taraflara ilişkin mali içtimai durum araştırması yapıldıktan sonra belirlenir.''

'' Talep edilen tazminat tutarından hareket ile tarafların toplam mal varlığı değerinin 40 milyon ya da bunun iki katı 80 milyon TL olduğu gibi bir çıkarım yapmak hem hukuken hem de olağan hayatın akışı içinde abes ile iştigaldir.''

''Açıklamak zorunda kalmaktan son derece rahatsız olmakla birlikte müvekkilim Nagehan Alçı'nın ailesinden intikal etmiş ve hali hazırda intikal etmemiş mal varlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte davalı Rasim Ozan Kütahyalı kendini hiçbir zaman muhabir ya da gazeteci olarak tanımlamamıştır. Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'nin en popüler TV programlarında yıllardır yorumculuk yapan, pek çok reklam filminde oynamış bir TV yıldızıdır. Buna göre müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı ve davalı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kazanç ve malvarlıklarının gazetecilik ve muhabirlik meslek maaşları ile sürekli karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda hem müvekkilin hem de Rasim Ozan Kütahyalı'nın haksız kazanç elde ettiklerine dair kasıtlı çıkarım ve yorum yapılması hayatın olağan akışına aykin olduğu gibi iftiralara konu edilen tarafların kişilik haklarına açıkça saldırı niteliğindedir.'' diye ifade etti.

