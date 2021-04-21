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Nagihan Karadere'nin acı günü: Ablası kalp krizi sonucu vefat etti

21.04.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nagihan Karadere'nin acı günü: Ablası kalp krizi sonucu vefat etti

Milli atlet Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

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NAGİHAN KARADERE KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984‘te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı.

4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

Survivor 2016 programında Ünlüler için yarışan kişiler arasında yer aldı Kıbrıs'taki çeyrek finalde beşinci oldu. Eşi Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Nagihan Karadere, Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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ALLAH RAHMET EYLESiN

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