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  4. Nail Gönenli ile ayrılığı çok konuşuldu! Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 4 katlı saray yavrusu evini görenler hayran kaldı

Nail Gönenli ile ayrılığı çok konuşuldu! Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 4 katlı saray yavrusu evini görenler hayran kaldı

07.07.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Çağla Şıkel, 2008'de evlendiği Emre Altuğ ile 2015 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten iki oğlu olan Şıkel, boşandıktan sonra uzun bir süre kendini çocuklarına ve kariyerine adamıştı. 8 yıllık aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel ayrılık haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü manken şimdi de 800 metrekarelik 4 katlı saray yavrusu eviyle gündeme geldi.

2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile nikah masasına oturan manken Çağla Şıkel, iki çocuğunun babasıyla yollarını 2015 yılında ayırmıştı. 8 yıl boyunca hakkında çıkan tüm aşk haberleri yalanlayan Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

Evlenecekleri beklenen ünlü çiftten üzen haber geldi ve ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü manken şimdi de lüks eviyle gündem oldu.

Çağla Şıkel evi

Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yaşayan Çağla Şıkel'in evi tam 800 metrekare ve 4 katlı. Şıkel'in yaşadığı evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor. Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası bulunuyor.

Çağla Şıkel evi 2

Çatıda büyük bir banyonun da olduğu yatak odası bulunuyor. Bahçe ve garaj parti alanı olarak düzenlenmiş. Şıkel'in adeta saray yavrusunu andıran evini görenler hayran kalıyor.

Çağla Şıkel evi 3

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