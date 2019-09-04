Naim filminin afişini halk seçti

Çekimleri devam eden “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin afişini halk seçti. Sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada, efsanevi sporcunun rekor üstüne rekor kırdığı podyuma çıkarken sırttan göründüğü tasarım en fazla oyu aldı. Bu özel afişte, “başarıya giden yolda tüm Türkiye arkanda” mesajı veriliyor ve Naim yeni bir rekora doğru yürürken omzuna dokunan el, Türk halkını temsil ediyor.

Özer Feyzioğlu’nun yönettiği Dijital Sanatlar Yapımevi’nin son filmi, dünyaca ünlü sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi afişi için sosyal medya üzerinden açılan oylama sonuçlandı.

Sayısız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan sporcumuzun başarı hikayesini hissettiren fotoğraflarla, dönemin ruhunu taşıyan renkler kullanılarak hazırlanan afişlerde azim, hırs, birlik-beraberlik ve halkın sonsuz desteği gibi çok özel konular tema olarak işlendi. Ön elemenin ardından bu on beş tasarımdan dört tanesi oylamaya açıldı. En fazla oyu alan tasarım, filmin tüm tanıtımlarında kullanılmak üzere seçildi.