Naim Süleymanoğlu kimdir, ne zaman öldü? İşte Naim Süleymanoğlu rekor ve başarıları...

Sporcu Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ardından 5 yıl geçti Türk Süpermen adıyla da anılan Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Naim Süleymanoğlu, 14 yaşındayken Bulgaristan'da gençler ve yıldızlar şampiyonu, 15 yaşındayken 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonu oldu ve "En genç dünya rekortmeni" unvanını aldı. Peki halterci Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu 50 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Haltere başlamasıyla ilgili bir açıklamasında, "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) Hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. O zamanlar Bulgaristan'dan dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular çıkıyordu, ben de şampiyon olmak istedim." ifadelerini kullanmıştı.

1983'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci oldu. 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. ABD'de 1983'te düzenlenen "Rekortmenlerin Turnuvası"na katıldı, burada dünya rekorunu kırdı ve ABD tarafından "Cep Herkülü" lakabına layık görüldü.

1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği ile boykot etmesi nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgaristan Hükumetinin "Soya dönüş operasyonu" kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

1984'te silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu 1980 yıllarında Bulgaristan'da Türklerin asimilasyona maruz kaldığını dünyaya duyurdu. 1986'da Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica etti. Başarılı bir operasyonla Avustralya'dan uçakla Londra'ya geçti. Sonrasında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

"DÜNYAYA TÜRKLERİN REKLAMINI YAPTI"

Naim Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödendi ve gerekli işlemler yapıldı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ödemeyle ilgili şu ifadeleri sarf etti: "Naim bize onu kat ve kat ödedi. Dünyada Türklerin reklamını yaptı."

1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.

Dünyanın efsane sporcuları arasında yer aldı. Güney Kore'de düzenlenen 1988 Seul Olimpiyatları'nda erkekler 60 kiloda mücadele ederken, 9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu. Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını (190 kilo) kaldırarak "Dünyanın en iyi haltercisi" ödülünü kazanan "Cep Herkülü", bunu dünyada başaran tek sporcu olarak tarihe geçti.

Başarılı sporcu ayrıca, silkmenin yanı sıra koparmada da 152,5 kilo kaldırarak toplamda 342,5 kiloya ulaşıp, dünya ve olimpiyat rekorları kırdı. Böylece, olimpiyatlarda güreş dışında Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren sporcu oldu.

1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

7'ŞER KEZ DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda birinci oldu, üst üste 3 olimpiyat altın madalyasıyla podyuma çıktı. Naim Süleymanoğlu, kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.

1996'da haltere ara verdi. Sonrasında katıldığı 2000 Sydney Olimpiyatları'nda başarılı olamadı ve aktif spor hayatına veda etti. Naim Süleymanoğlui Sydney'e kadar 24 sene boyunca halterde bir numara oldu.

"DÜNYANIN EN İYİ HALTERCİSİ"

1988 Seul Olimpiyatları'nda 9 dünya, 5 olimpiyat rekoru kıran Naim Süleymanoğlu "Dünyanın en iyi haltercisi" seçildi. 3 Ekim 1988'de "Everybody Wins" başlığıyla Time dergisine kapak oldu.

O yıl Avrupa Halter Şampiyonası'nın ardından dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'a davet edildi. Milli sporcuya ABD vatandaşlığı teklif edildi ancak Süleymanoğlu bu teklifi reddetti.

2000'de Uluslararası Halter Federasyonunda (IWF) dünyanın en genç asbaşkanı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kapsamında adı, Londra metrosundaki bir istasyona verildi. 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'da bir caddeye de "Naim Süleymanoğlu" adı verildi.



