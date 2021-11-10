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Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir?

10.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi halterci olarak hafızalara kazınan sporcuyla ilgili 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kimdir?' sorusu merak ediliyor. Henüz on altı yaşında rekor kırarak şampiyon olan isim halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almıştı. Peki Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir? İşte ayrıntılar...

Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir?

'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun neden ve ne zaman hayatını kaybettiği merak ediliyor. Süleymanoğlu, henüz on altı yaşında rekor kırmış ve şampiyon olmuştu. Kırcaali'de doğan ismin hayatı merak ediliyor. Peki Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de dünyaya gelmiştir. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etmiştir. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilmektedir. Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başlayan isim on beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon olmuştur.

On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon olmuştur. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu bulunmaktadır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 senesinde (16 yaşındayken),silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçilmiştir.. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamamıştır. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması sebebiyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirilmiştir.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

Bulgaristan'daki yaşanan bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etmiştir. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde Turgut Özal devreye girmiştir.

Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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naim süleymanoğlu
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