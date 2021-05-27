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Namus Düşmanı filminde rol alan İlknur Yontar'ın son hali

27.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'lı Namus Düşmanı filminde rol alan İlknur Yontar son haliyle gündem oldu.

Namus Düşmanı filminde rol alan İlknur Yontar'ın son hali

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini oynadığı Namus Düşmanı adlı filmde Kara Mithat'ın kızı Güner rolünde oynayan İlknur Yontar son haliyle sosyal medyada gündeme geldi.

Mekanıyeşilçam hesabı yaptığı paylaşımda "Aradan geçen yıllara rağmen gençliğinden hiçbir şey kaybetmemiş... Kendisiyle sohbet etmek bizleri çok mutlu etti... Bu vesileyle İlknur Hanım'a sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrardan..." denildi.

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İlknur Yontar da son halinin olduğu paylaşımları beğenerek "Sayfanızda yer almaktan onur duydum beni de anılarıma götürdünüz ayrıca bu güzel iltifatlarınıza çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar Zeki Alasya
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