Namus Düşmanı filminde rol alan İlknur Yontar'ın son hali

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerini oynadığı Namus Düşmanı adlı filmde Kara Mithat'ın kızı Güner rolünde oynayan İlknur Yontar son haliyle sosyal medyada gündeme geldi.

Mekanıyeşilçam hesabı yaptığı paylaşımda "Aradan geçen yıllara rağmen gençliğinden hiçbir şey kaybetmemiş... Kendisiyle sohbet etmek bizleri çok mutlu etti... Bu vesileyle İlknur Hanım'a sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrardan..." denildi.

İlknur Yontar da son halinin olduğu paylaşımları beğenerek "Sayfanızda yer almaktan onur duydum beni de anılarıma götürdünüz ayrıca bu güzel iltifatlarınıza çok teşekkür ederim" yanıtını verdi.





