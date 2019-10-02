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Nane çayı faydaları nelerdir? Nane çayı nasıl hazırlanır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kokusuyla herkesi mest eden nane, çay tarifiyle sağlığımıza sağlık katıyor. Nane yaprakları menthon, mentol, limon özü ve antioksidan içermesiyle özellikle kış aylarının şifacısı oluyor. Nane çayı faydaları ve nane çayı hazırlanışını detaylı bir şekilde öğrenmek için yazının devamına bekliyoruz sizleri...

Nane çayı faydaları nelerdir? Nane çayı nasıl hazırlanır?

Taze nane, kokusu ve aromasıyla salataların, içeceklerin ve türlü yemeklerin vazgeçilmez yeşilliklerinden. Naneyi genelde ağız kokusunu gidermek ve hastalık zamanlarında limonla beraber kaynatıp tüketiriz. Ancak nanenin çayı ise bu bildiklerimizden çok daha fazla. Günde bir fincan nane çayı içerek şifa bulabilirsiniz.

NANE ÇAYININ FAYDALARI
Boğaz kuruluğuna çözüm olur.
Sindirim sistemini rahatlatır ve düzene sokar.
Ağız kokusunun tedavisinde son derece etkilidir.
Stresle mücadele ederek sakinleştirir.
Gaz giderici ve ateş düşürücüdür.
Hafızayı güçlendirir.
Nane çayı regl sancısına iyi gelir, ağrıları hafifletir. Bunun için taze nane yapraklarını kaynayan suyun içinde 10 dakika demlemeniz yeterlidir.

NANE ÇAYI TARİFİ

MALZEMELER
4 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı yeşil çay
Bir demet taze nane
3/4 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI
İlk olarak suyu tencerede kaynatın ve içine yeşil çayı alın. Yaklaşık 3 dakika kaynattıktan sonra içine nane yapraklarını da ekleyin. Birkaç dakika sonra şekeri ilave edip karıştırın.
Çayı süzün. Dilerseniz sıcak dilerseniz de buzdolabında soğutarak içebilirsiniz.


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