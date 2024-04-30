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    Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 22:57
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    Ağız ve boğaz sağlığına iyi geldiği bilinen ayrıca mide sorunlarına, bulantıya da engel olması ile ünlü nane limon tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle birkaç dakika içinde nane limon hazırlayabilirsiniz.

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    Kaç bardak 2
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 7dk
    Kalori/Bardak 25kal

    Bronşları rahatlatıp solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan nane limon tarifini aşağıdaki tarif aşamalarını uygulayarak yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de faydalı olan bu tarifi yaz kış uygulayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 bardak su
    • Yarım limon
    • 2 tatlı kaşığı kuru nane
    • 1 tatlı kaşığı şeker

    TARİF

    • Bir cezvenin içine su ve nane koyun.
    • Parçaladığınız limonu da ekleyin ve kısık ateşte kaynatın.
    • Şekeri ekleyin.
    • Kısık ateşe karıştırarak pişirin.

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    nane limon tarifi
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