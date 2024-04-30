Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?

Ağız ve boğaz sağlığına iyi geldiği bilinen ayrıca mide sorunlarına, bulantıya da engel olması ile ünlü nane limon tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle birkaç dakika içinde nane limon hazırlayabilirsiniz.
Bronşları rahatlatıp solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan nane limon tarifini aşağıdaki tarif aşamalarını uygulayarak yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de faydalı olan bu tarifi yaz kış uygulayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 bardak su
Yarım limon
2 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı şeker
TARİF
Bir cezvenin içine su ve nane koyun.
Parçaladığınız limonu da ekleyin ve kısık ateşte kaynatın.
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