Nane limon tarifi: Nane limon nasıl yapılır?

Bronşları rahatlatıp solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan nane limon tarifini aşağıdaki tarif aşamalarını uygulayarak yapabilirsiniz. Hem lezzetli hem de faydalı olan bu tarifi yaz kış uygulayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 bardak su

Yarım limon

2 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı şeker