NanoCell TV’ler, gerçeğe en yakın izleme deneyimi sunuyor

Resmi 8K Ultra HD tanımı ve logosu, 8K Ultra HD gereksinimlerini karşılayan ürünlerin perakendeciler ve tüketiciler tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmak amacıyla ABD merkezli CTA (Consumer Technology Association) tarafından geliştirildi.

LG, CES 2020 Teknoloji Fuar’ında ilk kez sahneye çıkacak olan Gerçek 8K TV’leri ile, çözünürlük, dijital girişler, yüksek dinamik aralık, çözünürlük yükseltme, bit derinliği ve ölçüm metodolojisi ile ilgili olanlar dahil. olmak üzere CTA’nın özel gereksinimlerini standartların üzerinde karşılayan ilk şirket olma özelliğini taşıyor.

CTA, 8K tanımını Uluslararası Ekran Metrolojisi Komitesi tarafından belirtilen eşiğe dayandırıyor. Kontrast modülasyonuna (CM) dayanan ölçüm kuralları, çözünürlüğün 8K UHD olarak nitelenebilmesi için en az 33 milyon. aktif piksel ile birlikte minimum yüzde 50 CM eşiğini karşılaması gerektiğini belirtiyor. Uluslararası Standardizasyon Örgütü gibi diğer endüstri standardı belirleyen kurumlar da Kontrast Modülasyonu’nu baz alıyor.