Naomi Watts 3 yıl önce gül hastalığına yakalandığını anlattı

ABD'li oyuncu Naomi Watts, Sunday Times Style dergisine verdiği röportajda 2016 yılında Gypsy dizisinde rol aldığı sırada günde 16 saati bulan çekimlerde 2-3 kere makyajının değiştirildiğini, bu nedenle gül hastalığına yakalandığını söyledi.

Watts “Hastalığa yakalanmamda çalışma saatleri ve 16 saat spot ışıklarının altında kalmamın da etkisi oldu” dedi. Watts, “Gerçekten gül hastalığına yakalanmıştım. Bu hayatımı çaresiz bir duruma sokmuştu. Cildim, yalnız kalmak istediğini söylüyordu” ifadelerini kullandı.

KENDİ MARKASINI KURDU

Ünlü oyuncu son yıllarda giderek büyümekte olan cilt temizlik ürünü pazarına kendi markasıyla girdi. Markanın 70’ten fazla ürününü kendisinin de denediğini belirten Watts, sektöre kendi hastalığından ilham alarak adım attığını söyledi.



