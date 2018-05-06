Napoli 2 - 2 Torino (Maç özeti)

Ligin 36. haftasında Napoli sahasında Torino ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Napoli 25. dakikada Dries Mertens'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Torino, 55. dakikada Daniele Baselli'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı. Napoli 71. dakikada Marek Hamsik'in golüyle 2-1 öne geçse de konuk ekip 83. dakikada Lorenzo De Silvestri'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Bu sonuçla lig ikincisi Napoli puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine iki hafta kala lider Juventus ile puan farkı 6 oldu. Torino ise puanını 48'e yükseltti.
İtalya Serie A'da bugün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı;
Chievo 2 - 1 Crotone
Genona 2 - 3 Fiorentina
Lazio 1 - 1 Atalanta
SPAL 2 - 0 Benevento
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