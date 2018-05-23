Napoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti'nin Roma'da bir araya gelmesinin ardından Napoli'nin yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu.
Napoli, deneyimli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Öte yandan İtalyan hocanın, yıllık 6 milyon euro kazanacağı kaydedildi.
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