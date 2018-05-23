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Napoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İTALYA HABERLERİ  | 23.05.2018 20:54 | Son Güncelleme

Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını resmen açıklayan Napoli, teknik direktör Carlos Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Napoli Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Carlo Ancelotti'nin Roma'da bir araya gelmesinin ardından Napoli'nin yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu.

Napoli, deneyimli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Öte yandan İtalyan hocanın, yıllık 6 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

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Napoli Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıNapoli Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı
Napoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladıNapoli, Ancelotti ile sözleşme imzaladı
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napoli carlo ancelotti

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