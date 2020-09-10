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Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı

Napoli Kulübü Başkanı De Laurentiis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan De Laurentiis'in dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, De Laurentiis'in dün Milano'da gerçekleştirilen Serie A Lig Birliği toplantısına katıldığı hatırlatıldı.

Toplantı sırasında diğer kulüp başkanlarıyla yemek yiyen 71 yaşındaki De Laurentiis'in, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlarken maske takmadığı da vurgulandı.

(AA)

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