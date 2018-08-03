Napoli Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı

Muslera'ya gelen teklifler bir yenisi daha eklendi. Roma'nın takımdan ayrılan Alisson'un yerine Uruguaylı kaleciyi alacağı iddia edilirken İtalya'dan bir iddia daha geldi. Napoli'nin 22 milyon Euro'ya Udinese'den aldığı Alex Meret'in omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara ne zaman döneceğinin belli olmaması üzerine Carlo Ancelotti'nin bir liste verdiği belirtildi. Bu listede Ochoa ile Muslera'nın isimlerinin de yer aldığı iddia edildi. (FOTOMAÇ)
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