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Napoli, Roma'dan Manolas'ı transfer etti

İTALYA HABERLERİ  | 13.07.2019 19:13 | Son Güncelleme

Serie A ekiplerinden Napoli, Roma'da forma giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ı 36 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Napoli, Roma'dan Manolas'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Manolas'ın bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli, milli oyuncu Manolas'ın bonservisi için Roma'ya 36 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Roma'da 2014'ten bu yana stoper mevkisinde forma giyen Konstantinos Manolas, 206 karşılaşmada 8 gole imza attı.


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Anahtar Kelimeler:
Konstantinos Manolas roma napoli

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