Narcos: Mexico taze oyuncularla yoluna devam ediyor

Netflix’in fenomen dizisi Narcos’un çok beğenilmesinden sonra ortaya çıkan Narcos: Mexico, ikinci sezonuyla yoluna devam ediyor. Narcos: Mexico, ikinci sezonuyla 13 Şubat'ta Netflix Türkiye'de olacak. Yayın tarihi kısa bir videoyla duyuruldu. Narcos: Mexico’nun ikinci sezonundan yeni fotoğraflar da gün yüzüne çıktı.

Guadalajara kartelinin 1980'li yıllardaki kuruluşunu ve Meksika'daki uyuşturucu savaşının doğuşunu anlatan dizinin ikinci sezonunda başrolü Scoot McNairy ve Diego Luna üstleniyor. McNairy'nin canlandırdığı Ajan Walt Breslin, geçtiğimiz sezonun finalinde Camarena'nın ölümünün ardından başa geçmişti.

İkinci sezonda Mayra Hermosillo, Sosie Bacon, Andrés Londoño, Alex Knight, Miguel Rodarte, Jesse Garcia, Matt Biedel, Jesus Ochoa, Flavio Medina, Alberto Zeni, Jero Medina, Jose Julian, Noé Hernandez ve Nat Faxon gibi isimler de yer alıyor.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h