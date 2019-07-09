Narenciyelerin 6 şaşırtıcı kullanımı

Kokusu, lezzeti ve vitamin deposu oluşuyla gönülleri fetheden narenciyeler, aslında bilmediğimiz birçok etkiye daha sahip. Öğrenmek için yazıyı okumaya devam ediniz...

Yaz mevsiminde ihtiyacımız olacak



Özellikle bu mevsimde çöp bekletmeye gelmez. Ama atmaya vakit bulamadıysanız kısa sürede sizi limon kabukları kurtaracaktır. Çöpün beklediği sürede koku vermemesi için kovanın içine limon kabukları atabilirsiniz.

Doğal bir temizleyici hazırlayın



Sadece sirke ve portakal/limon kabuğu kullanarak doğal bir temizleyici hazırlayabilirsiniz. Kabukların beyaz kısımlarını mümkün oldukça kesin. Kestiğiniz yerleri bir kavanoz sirkede iki hafta boyunca bekletin. Bu doğal temizleyici ile güvenle evinizi silebilirsiniz. Üstelik temizleyicinin raf ömrü oldukça uzundur.

Evin kokusunu tazeleyin

Portakal ya da limon kabuklarını karafille birlikte ocakta yakarak evin kokusunu değiştirebilirsiniz. Özellikle balık pişirdikten sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Portakal kabuğu ile inatçı lekelere veda edin



Portakal kabuğunda bulunan doğal yağlar inatçı lekeleri çıkartma noktasında etkilidir. Ocakta kalan yağ lekeleri için bu yöntemden faydalanın.