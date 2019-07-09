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Narenciyelerin 6 şaşırtıcı kullanımı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

Portakal, limon gibi narenciye meyveleri bir C vitamininden çok daha fazlası sevgili okur. Lezzetinin ve faydalarının yanı sıra portakalın kullanım alanları hepimizi şaşırtıyor.

Narenciyelerin 6 şaşırtıcı kullanımı

Kokusu, lezzeti ve vitamin deposu oluşuyla gönülleri fetheden narenciyeler, aslında bilmediğimiz birçok etkiye daha sahip. Öğrenmek için yazıyı okumaya devam ediniz...

Yaz mevsiminde ihtiyacımız olacak
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Özellikle bu mevsimde çöp bekletmeye gelmez. Ama atmaya vakit bulamadıysanız kısa sürede sizi limon kabukları kurtaracaktır. Çöpün beklediği sürede koku vermemesi için kovanın içine limon kabukları atabilirsiniz.

Doğal bir temizleyici hazırlayın
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Sadece sirke ve portakal/limon kabuğu kullanarak doğal bir temizleyici hazırlayabilirsiniz. Kabukların beyaz kısımlarını mümkün oldukça kesin. Kestiğiniz yerleri bir kavanoz sirkede iki hafta boyunca bekletin. Bu doğal temizleyici ile güvenle evinizi silebilirsiniz. Üstelik temizleyicinin raf ömrü oldukça uzundur.

Evin kokusunu tazeleyin
Portakal ya da limon kabuklarını karafille birlikte ocakta yakarak evin kokusunu değiştirebilirsiniz. Özellikle balık pişirdikten sonra bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Portakal kabuğu ile inatçı lekelere veda edin
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Portakal kabuğunda bulunan doğal yağlar inatçı lekeleri çıkartma noktasında etkilidir. Ocakta kalan yağ lekeleri için bu yöntemden faydalanın.

Bitki çayı hazırlayın

Kurutulmuş limon ve portakal kabuklarını minik minik doğrayın ve yeşil çayla birlikte karıştırın. Bu karışıma bir de karanfil eklerseniz misler gibi poşet çay hazırlamış olursunuz.

Cildinize peeling yapın
Portakal ve limon kabuğu yüksek miktarda C vitamini içerir. Bu da ciltte peeling ve detoksifiye etkisi yaratır. Ayrıca cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olan antioksidanlar da içermektedirler. Sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa bu narenciye kabuklarından yararlanabilirsiniz.

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