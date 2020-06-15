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Nargile içerken yakalanan Max Kruse takımdan gönderiliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sezon başında kadroya dahil ettiği ve yıllık 2.5 milyon Euro'nun yanı sıra 1.5 milyon Euro imza parası ödediği Alman Max Kruse ile yollarını ayırıyor.

Nargile içerken yakalanan Max Kruse takımdan gönderiliyor

Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Max Kruse’nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
doğru karar
vereceksin baba bir ceza bak ondan sonra takımın en önde gideni olmuyormu.??????
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