Nargile içerken yakalanan Max Kruse takımdan gönderiliyor

Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse’yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva’da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Max Kruse’nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı.
Galatasaray'dan sert açıklama! 'Utanç Gecesi'
En uzun ayrılık!
Sörloth, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Kupa'da dev maç! F.Bahçe - Trabzonspor...
Trabzonspor, CAS'a gitti!
Şampiyon olursak soyunurum
Çebi açıkladı: Gökhan Gönül ve Caner...
Beşiktaş'ta gidecekler netleşiyor
Kulübü satın alıyor!
Emir Terzi'nin ay-yıldızlı forma aşkı
Juventus İtalya Kupası'nda finalde
Okuyucu Yorumları 2 yorum