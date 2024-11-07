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  4. Narin Güran davasında duruşma salonuna alınması tepki çekmişti! Gülben Ergen 'klavye kahramanlığı yapmadım' diyerek sert çıktı! Armağan Çağlayan'dan destek gecikmedi! 'Tepki gösterilmesi gereken...'

Narin Güran davasında duruşma salonuna alınması tepki çekmişti! Gülben Ergen 'klavye kahramanlığı yapmadım' diyerek sert çıktı! Armağan Çağlayan'dan destek gecikmedi! 'Tepki gösterilmesi gereken...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.11.2024 16:59
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği duruşmaya Gülben Ergen'de katıldı. Ünlü şarkıcının duruşma salonuna alınıp bazı avukatların içeriye alınmaması tepki çekti. Gülben Ergen kendisine gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Armağan Çağlayan'dan da destek gecikmedi.

Narin Güran davasında duruşma salonuna alınması tepki çekmişti! Gülben Ergen 'klavye kahramanlığı yapmadım' diyerek sert çıktı! Armağan Çağlayan'dan destek gecikmedi! 'Tepki gösterilmesi gereken...'

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar’ın yargılanması 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

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Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği dava duruşmasında Gülben Ergen'in duruşma salonuna alınıp bazı avukatların dışarıda kalması tepki çekti. Adliye koridorlarında "Gülben dışarı" sloganları atıldı.

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Ünlü şarkıcı kendisine gösterilen tepkilere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda;

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TEPKİLERE CEVAP VERDİ

''Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım.Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ün’ümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten. Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim Çocuklar Gülsün diye sorumluluklarım gereği burdayım! Kimlik belgemi de, Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak!'' ifadelerini kullandı.

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'HEDEF GÖSTERİLMESİ GEREKEN...'

Armağan Çağlayan'dan Gülben Ergen'e destek gecikmedi. Çağlayan 'Yasalara göre ülkede mahkemeler alenidir. Herkes istediği duruşmaya gidip, istediği yargılamayı izleyebilir. Bir duruşmaya izleyici olarak girmek için yakını olmanız, vekil olmanız gerekmez. İş ki gizlilik kararı olmasın. Burada tepki gösterilmesi gereken Gülben Hanım değil, ilgi göreceği çok belli olan bir yargılamayı daha geniş bir salonda yapmayan heyettir. Bir meslektaşımın aleni yapılan bir duruşmada Gülben Hanım’ı hedef alması, doğruda değil, yargılama usulüne de aykırı. Bazen gözlemciler, daha çok katkı sağlarlar. Bunu da unutmayalım.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Gülben Ergen Narin Güran
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