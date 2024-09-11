Narin'i unutmadılar! Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisindeki anlamlı mesaj sosyal medyada gündem oldu

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi yayın hayatına merhaba dedi. Dizide Cemre Baysel 'Leyla', Alperen Duymaz ise Civan karakterini canlandırıyor.

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET DİZİSİNDEN ANLAMLI MESAJ

Now TV'nin yeni dizisi Leyla: Hayat Aşk Adalet'in ilk bölümü ile ekranlara geldi.

Başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran unutulmadı.

Dizinin başlangıcında yer alan anlamlı mesaj sosyal medyada gündem oldu.

NARİN'İ UNUTMADILAR

Dizide yer alan anlamlı mesaj şu şekilde;

"Çocuklara yönelik her türlü istismar ve şiddetin önlenmesi için mücadele etmek, güvende oldukları ortamlarda yetişmelerini sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Hayatlarımızdan zamansız ve hoyratça çalınan tüm evlatlarımıza..."

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI NE OLDU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

8 yaşındaki minin Narin'in devam eden davası hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bugüne kadar 26 kişi şüpheli, 241 kişi tanık olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül tarihinde, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül günü çıkartıldıkları mahkemece beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan 'çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından tutuklanmışlardır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir” dedi.