Narin konusunda noktayı koydu: "Ben özellikle işlemedim" deyip uyardı! "Benim adımı kimse bu işlere katmasın"

Diyarbakır'da, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katilleri aranırken günlerdir bu konu televizyon yayınlarında da işleniyor. Bu konularda akla ilk gelen isimlerden Müge Anlı ise ilk başta yayın yasağı olduğu için konuyu programına taşımamış daha sonra ise bu konuda sessizliğini korumuştu.

Ancak Müge Anlı yapılan yorumlardan rahatsız oldu. Canlı yayında konuşan Anlı şunları söyledi:

"Geçen gün özellikle bu küçük Narin ile ilgili yapılan haberlere 'Müge Anlı yayıncılığı' deniyor Müge Anlı yayınlarının yanından bile geçmeyecek bu yayınlara 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum. Ben yayınımı yaparım nokta vuruşumu yaparım sonra tutuklanır tutuklanmaz, orası beni ilgilendirmez ben gazeteciyim ben olayı dağıtmam. Ben bir konuyu alıp da aylarca yıllarca götürmem. Benim işim o konuyu çözmek sonrası işin adli süreci."

"O yüzden herkes konuşmalarına çok dikkat etsin, Narin konusunu işlemememin sebebi bu" diyen Müge Anlı hakkında konuşan herkese deyimi yerindeyse ayar verdi.

"ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

Müge Anlı şunları söyleyerek dikkat çekti:



"Halen bu konular konuşulurken adımın geçmesini esefle kınıyorum ben özellikle bu konulara girmedim. Yayına girerken yayın yasağı vardı, bana çık yayında konuş dediler. Bilmediğim, işlemediğim, muhabir göndermediğim gözüne bakıp konuşmadığım insan grubuyla ilgili nasıl yorumda bulunabilirim? Ben araştırıyorum, okuyorum, çalışıyorum. İnsan çalıştığı şey hakkında yorum yapar. Yoksa uzaktan at kafadan bilgi yarışması. Benim adımı kimse bu işlere katmasın katanları da tek tek isimleriyle cevap veririm altından kalkamazsınız. Ben özellikle işlemedim...