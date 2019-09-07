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Narkozun etkisiyle Beşiktaş marşı söyledi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Hatay’da bir hastanede burun ameliyatına giren genç ameliyattan çıkar çıkmaz narkozun etkisiyle Beşiktaş marşı söyledi. Aile bireyleri ise genç adamın narkoz etkisi ile söylediği marşı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Kadir Samet Fırat, burun ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Ameliyattan çıkan 19 yaşındaki Fırat, narkozun etkisiyle birlikte bir anda Beşiktaş’ın ‘İnanın çocuklar, çocuklar inanın!’ marşını söyledi. Aile bireyleri ise yaşadıkları şaşkınlıkla cep telefonuna sarılarak genç adamın marş söylediği anları kayıt altına aldı.

"BEŞİKTAŞLI OLMAK BUNU GEREKTİRİRDİ"

Ailesinin yaşadığı durumu anlattıklarında şaşırmadığını söyleyen Kadir Samet Fırat, “Burun ameliyatına girdim, narkozun etkisiyle böyle bir video ortaya çıkmış. Beşiktaşlı olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur. Ailemin anlattıklarında pek bir şaşkınlık olmadı çünkü Beşiktaşlı olmak bunu gerektirir” dedi.

Hayatında hiçbir Beşiktaş maçına gidemediğini söyleyen genç Beşiktaşlı Fırat, “Hayatımda hiç Beşiktaş maçına gitmedim. Allah nasip ederse bir Beşiktaş maçını stadyumda izlemeyi bende çok isterim” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay beşiktaş marşı narkoz

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