Narman Peri Bacaları nerede? Narman Peri Bacaları nasıl gidilir? Kırmızı periler diyarı Erzurum

Doğu Anadolu nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi olan Narman Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünü. Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak biliniyor. Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan bölgeye gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda ciddi artış yaşanıyor.
Narman'daki peri bacaları nasıl oluşmuş derseniz doğa burada muhteşem bir işçilik çıkarmış. Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması sonucu peri bacaları oluşmuş. Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzurum Narman tarafında görülüyor. Kapadokya’daki Peri bacaları ile Narman’daki Peribacaları, oluşumları bakımından birbirinden farklı. Kapadokya’daki Peri bacaları volkanizma sonucu oluşmuş, Narman’da bulunanlar ise günümüzden 2,5-3 milyon yıl önce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin zamanla aşınması sonucunda oluşmuş. Kırmızı Peribacalarının bu rengi almasının nedeni ise tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesiymiş.
Peri Bacaları, Narman ilçesinin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7. kilometresinde yer almaktadır. Narman ilçesi doğu yönü giriş istikametinde olup, Merkez Şükrüpaşa mahallesi batı semt garajından hareket eden Narman İlçesi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.
Kırmızı periler diyarına herhangi bir giriş ücreti yok. Şuan için burada bir tesis bulunmuyor. Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş olan Narman Peri Bacaları, toplam 62 km uzunluğunda üç vadiden oluşan alanın projelendirme çalışmaları ve günü birlik tesis kurma çalışmaları devam ediyor. Bu eşsiz doğal manzarayı görmeye gelen turistler için, çevre duyarlılığı gözetilerek yapılan tesiste at binme, ATV ve bisiklet safarisi ile trekking gibi faaliyetlerin yanı sıra balon turları da olacağı söyleniyor.
Erzurum'a yolunuz düşerse bu güzelliği görmeden şehirden sakın ayrılmayın. Peri bacalarını ziyaret ettiğiniz gün Oltu ilçesine de gidebilir, meşhur Oltu tesbihlerini yerinden alabilir, Oltu cağ kebap yiyebilirsiniz. :)
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