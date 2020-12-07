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Narman Peri Bacaları nerede? Narman Peri Bacaları nasıl gidilir? Kırmızı periler diyarı Erzurum

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 07.12.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Peri bacalarının ülkemizdeki en bilindik örneği elbette Kapadokya'da. Ancak bu oluşumlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde de bulunuyor. Erzurum’da gezilecek yerler arasında olan Narman Peri Bacaları Türkiye’de iyi tanıtılmadığı için bilinirliği ne yazık ki az. Farklı şekillere sahip olan peri bacalarını incelerken hayal gücünüz de biranda ortaya çıkıyor. Özellikle azı dişe benzeyen peri bacaları çok ilgi çekici.

Doğu Anadolu nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi olan Narman Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünü. Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak biliniyor. Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan bölgeye gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda ciddi artış yaşanıyor.

NARMAN PERİ BACALARININ OLUŞUMU

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Narman'daki peri bacaları nasıl oluşmuş derseniz doğa burada muhteşem bir işçilik çıkarmış. Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması sonucu peri bacaları oluşmuş. Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzurum Narman tarafında görülüyor. Kapadokya’daki Peri bacaları ile Narman’daki Peribacaları, oluşumları bakımından birbirinden farklı. Kapadokya’daki Peri bacaları volkanizma sonucu oluşmuş, Narman’da bulunanlar ise günümüzden 2,5-3 milyon yıl önce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin zamanla aşınması sonucunda oluşmuş. Kırmızı Peribacalarının bu rengi almasının nedeni ise tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesiymiş.

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NARMAN PERİ BACALARI NEREDE

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Peri Bacaları, Narman ilçesinin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7. kilometresinde yer almaktadır. Narman ilçesi doğu yönü giriş istikametinde olup, Merkez Şükrüpaşa mahallesi batı semt garajından hareket eden Narman İlçesi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

NARMAN PERİ BACALARI GİRİŞ ÜCRETİ

Erzurumda gezilecek yerler narman peri bacaları

Kırmızı periler diyarına herhangi bir giriş ücreti yok. Şuan için burada bir tesis bulunmuyor. Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş olan Narman Peri Bacaları, toplam 62 km uzunluğunda üç vadiden oluşan alanın projelendirme çalışmaları ve günü birlik tesis kurma çalışmaları devam ediyor. Bu eşsiz doğal manzarayı görmeye gelen turistler için, çevre duyarlılığı gözetilerek yapılan tesiste at binme, ATV ve bisiklet safarisi ile trekking gibi faaliyetlerin yanı sıra balon turları da olacağı söyleniyor.

Erzurum'a yolunuz düşerse bu güzelliği görmeden şehirden sakın ayrılmayın. Peri bacalarını ziyaret ettiğiniz gün Oltu ilçesine de gidebilir, meşhur Oltu tesbihlerini yerinden alabilir, Oltu cağ kebap yiyebilirsiniz. :)


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