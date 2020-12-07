Narman Peri Bacaları nerede? Narman Peri Bacaları nasıl gidilir? Kırmızı periler diyarı Erzurum

Doğu Anadolu nadide bölge jeolojisinin bir hediyesi olan Narman Peri Bacaları temel olarak bölgeye has sıkışma tektoniğinin ürünü. Yer aldığı bölgeyi bir açık hava müzesi haline getiren bu eşsiz şekillenmenin seyredildiği bölge başka bir adlandırma ile de "Kırmızı Periler Diyarı" olarak biliniyor. Amerika'nın Colorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan bölgeye gelen ziyaretçi sayısında son yıllarda ciddi artış yaşanıyor.

NARMAN PERİ BACALARININ OLUŞUMU

Narman'daki peri bacaları nasıl oluşmuş derseniz doğa burada muhteşem bir işçilik çıkarmış. Rüzgâr ve yağmurun kumlu toprağı aşındırması sonucu peri bacaları oluşmuş. Bu jeolojik oluşumlar Doğu Anadolu Bölgesinde sadece Erzurum Narman tarafında görülüyor. Kapadokya’daki Peri bacaları ile Narman’daki Peribacaları, oluşumları bakımından birbirinden farklı. Kapadokya’daki Peri bacaları volkanizma sonucu oluşmuş, Narman’da bulunanlar ise günümüzden 2,5-3 milyon yıl önce, akarsuların bir çökelme havzasına taşıdığı malzemelerin zamanla aşınması sonucunda oluşmuş. Kırmızı Peribacalarının bu rengi almasının nedeni ise tortullardaki kırmızı renk demirin Fe2O3 şeklinde oksitlenmesiymiş.