NASA açıkladı! Dünya yeni bir asteroid tehdidiyle karşı karşıya

NASA asteroid ile yine bizleri tedirgin etmeyi başardı. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortaklık kurma kararını alan NASA, şimdi de Dünya ve insanlık için tehdit içerebilecek bir asteroide karşı ortaklık kurmak için açıklama yaptı.

NASA TEĞET GEÇECEK DİYOR AMA…



NASA asteroid açıklamasında söz konusu asteroidin 650 metre genişliğe sahip olduğunu söyledi. NASA tarafından -ki bizler için söylemesi oldukça zor olsa da- 481394 2006 SF6 olarak isimlendirilen asteroidin 21 Kasım günü yaklaşık olarak 29.000 km/s hıza ulaşarak Dünya’nın yanından teğet geçmesi bekleniyor. NASA asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalini düşük görüyor ancak Yarkovsky etkisi nedeniyle açık kapı da bırakıyor.

YARKOVSKY ETKİSİ NEDİR?



NASA’nın her asteroid açıklaması ile gündeme gelen Yarkovsky etkisi, basitçe Güneş’ten yayılan güçlü radyoaktif dalgaların asteroidin yörüngesinde sapmaya yol açmasına verilen bir isim. Bu açıdan düşünürsek Güneş’ten yayılan radyasyon dalgaları ile birlikte NASA’nın açıklamasına konu olan asteroidin de yörüngesinden sapması, hatta Allah korusun ama Dünya’mıza çarpması maalesef gayet olası.

21 KASIM’DA ASTEROİD DÜNYA’YA ÇARPAR MI?



Yine de ölçüleriyle NASA’nın tehlike sınırlarını aşan asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimalinin artıp azaldığını 21 Kasım gününe yaklaştıkça bilirkişilerden gelecek açıklamalarla anlayacağız. Peki sizin yorumunuz nedir? Asteroid Dünya’mıza çarpar mı?

