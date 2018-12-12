NASA, göktaşı Bennu'da su kalıntıları tespit etti

Euronews'in haberine göre NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 500 metre çapındaki asteroidin kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri bulduğu bildirildi.

"Hidroksil" adı verilen, oksijen ve hidrojen atomlarının birbirine bağlı bulunduğu moleküllerin, asteroidin koptuğu gök cisminin gövdesinde bir zamanlar su bulunduğunun işareti olduğu belirtildi.

OSIRIS-REx, 2 yıl süren yolculuğun ardından Apollo Kuşağı'ndaki asteroide ulaşmıştı.

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx'in karbon oluşumlu gök taşından örnekler toplayacak.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

OSIRIS-REx, Eylül 2023'te Dünya'ya dönecek.

