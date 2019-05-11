NASA'da görevli Yıldız: Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 'Uzayda Neler Oluyor' konulu sunumda öğrenciler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Yıldız, yaptığı sunumda Dünya'nın 5 milyar yaşı kaldığını söyledi. Yıldız, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size Dünya'nın ölümü için tarih verebilirim. Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, Dünya'dan söz ediyorum. Tabii bu arada biz başka bir şey yaparak Dünya'nın sonunu getirmezsek" dedi.

"GÜNEŞ'E AKIN VAR"

Güneş'le ilgili çalışmalar kapsamında uzaya 'Parker Solar Probe' isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Dr. Yıldız, “Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları, çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde" diye konuştu.