Mynet Trend

NASA'da görevli Yıldız: Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı

sesamos sesamos
TEKNOLOJİ  | 11.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

NASA'da görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size Dünya'nın ölüm için tarih verebilirim. Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı” dedi.

NASA'da görevli Yıldız: Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 'Uzayda Neler Oluyor' konulu sunumda öğrenciler ve uzay meraklılarıyla bir araya geldi. Yıldız, yaptığı sunumda Dünya'nın 5 milyar yaşı kaldığını söyledi. Yıldız, “Dünya şu anda 4,5 milyar yıl yaşında. Size Dünya'nın ölümü için tarih verebilirim. Dünya'nın geride 5 milyar yıl yaşı kaldı. Bakın evrenin geriye kalan ömründen söz etmiyorum, Dünya'dan söz ediyorum. Tabii bu arada biz başka bir şey yaparak Dünya'nın sonunu getirmezsek" dedi.

"GÜNEŞ'E AKIN VAR"

Güneş'le ilgili çalışmalar kapsamında uzaya 'Parker Solar Probe' isimli bir araç gönderdiklerini dile getiren Dr. Yıldız, “Bu araç güneşe 6,2 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve incelemelerde bulunacak. Mars'a gelecek yıl göndereceğimiz araç 2021'de kızıl gezegene iniş yapacak. Bunun en büyük özelliği yaşam araştıracak. Detayları, çizimleri yapıldı. Çok heyecan verici bir olay. Parça toplayacak. Buradan toplanan numunelerin getirilmesi de gündemde" diye konuştu.

"MARS'A GİDENLER GEZEGENDE 2 YIL YAŞAMAK ZORUNDA"

Mars'a yolculuk hakkında da konuşan Yıldız, roketin inşa sürecinin devam ettiğini ve 2 yıl içinde test sürüşünün gerçekleştirileceğini aktardı. Yıldız, “Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsül var. Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Mars'a gidenler gezegende 2 yıl yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile Dünya her 26 ayda birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan Dünya'ya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz, 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz" ifadelerinde bulundu.

(DHA)

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyorGoogle yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor
OPPO, Google ile ortak olduOPPO, Google ile ortak oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA Dr. Umut Yıldız dünya

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Cezaların düzeltileceğini duyan vatandaş sevindi

Cezaların düzeltileceğini duyan vatandaş sevindi

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
İyi bari. Daha çok varmış.
salla nasıl olsa o tarihe kadar hiç birimiz yaşamayacağız. Ben senden daha iyi biliyorum 200 yıl sonra dünya yok olacak
Sen nerden biliyorsun ?, kim söyledi?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor

Google yapay zekanın ayrımcılığına savaş açıyor

OPPO, Google ile ortak oldu

OPPO, Google ile ortak oldu

Yeni Ghost Recon oyunu sonunda tanıttı

Yeni Ghost Recon oyunu sonunda tanıttı

PUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyor

PUBG Lite ülkemizde de kullanıma sunuluyor

MK 11 güncellemesi ile grafik konusunda daha iyi

MK 11 güncellemesi ile grafik konusunda daha iyi

ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

ESET, Alphabet Chronicle ile işbirliği yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.