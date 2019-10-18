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NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

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DÜNYA  | 18.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı. Tarihte ilk defa kadın astronotlar aynı anda uzay yürüyüşü yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, uzay yürüyüşüne canlı yayınla bağlandı.

NASA'daki kadın astronotlardan bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve NASA Başkanı Jim Bridenstine'nin de katılımıyla NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlandı.

TRUMP: ÇOK CESUR KADINLAR

Trump, astronotları, "çok cesur kadınlar" olarak nitelendirdi.

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Amerikalı astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, ekibin tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi.

Astronot kadınlar, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere uzay yürüyüşünü başlatmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA kadın astronot uzay yürüyüşü canlı yayın Trump

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