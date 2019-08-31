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NASA Dorian Kasırgası’nın yeni görüntülerini paylaştı

mustafa.saygin mustafa.saygin
DÜNYA  | 31.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dorian Kasırgası’nın hızla yoğunlaştığı görüntüleri yayınladı. Ayrıca, kasırganın kategori 4 seviyesine çıktığı belirtilirken Florida'da acil durum ilan edildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dorian Kasırgası’nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı. NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.

KASIRGA 'KATEGORİ 4'E YÜKSELDİ

Ulusal Kasırga Merkezi’nin yaptığı açıklamada, Dorian’ın daha da şiddetlenerek çok tehlikeli 'kategori 4' kasırga seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD’nin Florida eyaletinden önce Bahamalar’dan geçebileceğine yer verildi.

FLORİDA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan, yerel medya; Florida’nın tüm bölgelerinde acil durum ilan edildiğini, eyalet genelinde gıda stokladığını, birçok yerde eğitime ara verildiğini ve arama-kurtarma ekiplerinin hazırda beklediğini yazdı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması beklenen Dorian’a karşı bölgedekileri ikaz etmişti. Trump, ikazında "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü!” ifadelerini kullanmıştı."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
NASA dorian Florida

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