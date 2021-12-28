NASA duyurdu! İnsanların uzaylılarla karşılaştıklarında tepkilerini ölçmek için 24 ilahiyatçı işe alınacak

2014 yılında 1.1 milyon dolar hibe verilen New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere NASA 24 ilahiyatçının bünyesinde görev yapmasına karar verdiğini açıkladı. Din insanları bu kapsamda dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları kutsal kitaplardaki bilgiler üzerinden analiz edecek. NTV’de yer alan habere göre, CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.

İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA’nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor. Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” dedi.

“UZAYDAKİ YAŞAM İHTİMALİNİ DESTEKLİYOR”

İnsanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığını iddia eden Davison, Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini adlı bir kitabı gelecek yıl yayınlamaya hazırlanıyor. Farklı dinlerdeki birçok öğretinin uzayda yaşam olabileceğine işaret ettiğini dile getiren Davison’un fikrini Katolik Üniversitesi'nde gökbilimci ve fizik profesörü olan Duilia de Mello da destekliyor. Mello,"Eğer yaratılışın ürünleriysek, neden diğer gezegenlerde de hayat yaratılmış olmasın. Aksini söyleyen söyleyen hiçbir şey yok" diye konuştu.

İNSANLIĞIN AKLINI KURCALAYAN SORULARA CEVAP ARANACAK

NASA programı kapsamında aslında insanlığın varlığından bu yana merak edilen sorulara cevap aranacak. Program doğrultusunda ‘Hayatta olmak ne anlama geliyor?’, ‘İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?’ ve ‘Dinler açısından uzayda yaşamın olması ne anlama geliyor?’ gibi soruların cevaplarını bulmak için araştırmalar yapılacağı açıklandı.



