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Simpsonlar, Richard Branson’un uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti! Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladı

15.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson’un uzay seyahatinin 2014 yılındaki bir bölümde tasvir edildiğinin iddia etmesi sosyal medyayı etkiledi.

Simpsonlar, Richard Branson’un uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti! Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

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11 Temmuz’da 70 yaşındaki milyarder Richard Branson’un uzay yolculuğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Simpsons hayranları milyarderi yıllar önce benzer bir durumda çizgi filmde tasvir edildiğini ortaya çıkarttı. 'The Art of War' adlı 25. Sezon bölümünde, Richard Branson bir uzay gemisinde çok kısa bir süre yolcu olarak göründü.

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