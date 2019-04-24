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NASA'dan bir ilk! Tespit edildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez Mars'ta deprem tespit ederek ölçümledi.

NASA'dan bir ilk! Tespit edildi

NASA'nın Kızıl gezegene yolladığı InSight adlı araştırma robotunun sismolojik sensörleri sayesinde insanoğlu ilk kez başka bir gezegendeki depremi kaydetti.

Salı günü yapılan açıklamaya göre bu deprem Insight aracının gezegene inmesinden 5 ay sonra yaşandı. InSight özellikle Mars'ın yüzeyinin altında neler olup bittiğini anlamak için tasarlanmıştı. İki yıl boyunca görev yapacak olan InSight aracının 6 Nisan günü tespit ettiği ilk depremin richter ölçeğine göre 2,5 şiddetinde olduğu anlaşıldı.

InSight aracı 128 gündür Mars'ta bulunuyor ve üzerinde bir hidrojen atomu çapındaki sismik aktiviteyi dahi algılayabilecek Fransız yapımı bir sismometre mevcut. Bilim insanları şimdi bu depreme neyin sebep olduğunu anlamaya çalışıyor. Gelen ilk bulgulara göre depreme yüzeydeki herhangi bir aktivite değil tamamen yüzey altı faaliyetler neden oldu.

Mars'taki tektonik hareketlerin ve depremlerin dünyadakilere kıyasla son derece sessiz ve düşük seviyeli olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
NASA Mars deprem InSight tespit

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