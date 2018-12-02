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NASA'nın keşif robotu Curiosity Rover Mars'ta buldu! Parlak cisim heyecan yarattı...

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
BİLİM  | 02.12.2018 10:35 | Son Güncelleme

2012 yılında Mars'a keşif yapmak için gönderilen Curiosity keşif robotu, gezegenin yüzeyinde külçeye benzeyen ilginç bir nesne buldu. Tespit edilen cismin ne olduğuna ilişkin gerçeklerin aydınlanması için kimyasal analiz yapılacak.

NASA'nın keşif robotu Curiosity Rover Mars'ta buldu! Parlak cisim heyecan yarattı...

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı misyonunun bir parçası olan Curiosity Rover kaşif robotu, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde parlak bir cisim tespit etti.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN

Curiosity Rover'ın bulduğu cisim bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bilim insanları Little Colonsay adı verilen cismin tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için cismin yapısını teste tabi tutacak.

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GERÇEK KİMYASAL TESPİTLE ORTAYA ÇIKACAK

NASA'nın Curiosity Rover bloğunda Kızıl Gezegen hakkında notlar yazan Dr Susanne Schwenzer, Little Colonsay'in bir tür meteor olabileceğini fakat bu olasılığın kimyasal yapı tespitinin ardından kanıtlanabileceğini yazdı.

6 YIL SÜREN KEŞİF

Curiosity, Ağustos 2012'de Mars'taki Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı. Örneğin Gale Krateri içinde milyarlarca yıl önce göl ve akarsu sistemleri bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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NASA Curiosity Rover Mars parlak cisim keşif robotu

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