TREND

Nasa’nın kişisel verileri çalındı

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA , tüm çalışanlarına, iki ay önce keşfedilen bir güvenlik ihlalinde kişisel verilerinin sızdırılmış olabileceğini bildirdi.

Nasa’nın kişisel verileri çalındı

Uzay sektörüne odaklanan SpaceRef medya şirketinin duyurduğu bilgiye göre NASA’nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, “23 Ekim 2018’de NASA siber güvenlik personeli, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin saklandığı NASA sunucularına yönelik olası bir yetkisiz erişimi araştırmaya başladı” açıklamasını çalışanlarla paylaştı.

Eski çalışanların da kayıtları çalınmış olabilir 

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in güvenlik araştırmacılarından Tomas Foltyn’in mercek altına aldığı gelişmeye göre, çalınmış olabileceğinden korkulan veriler yalnızca mevcut çalışanların değil, eski çalışanlarının da sosyal güvenlik numaralarını ve diğer kayıtları içeriyor. NASA’nın şu anda 17 binin  üzerinde çalışanı bulunuyor.

İnsan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, çalışan kayıtlarının depolandığı sunucu da dahil olmak üzere ajansın sunucularından ikisinin hedef alındığı düşünülen olay hakkında, “Temmuz 2006’dan Ekim 2018’e kadar yerleşik, ajanstan ayrılmış veya merkezler arasında transfer edilen Sivil Hizmet çalışanları etkilenmiş olabilir” diye konuştu.

Görevler tehlikede değil

Kurum, potansiyel ihlalden haberdar olduktan hemen sonra veri sızıntısı kapsamını belirlemek ve potansiyel olarak etkilenen bireyleri tanımlamak için soruşturma başlattı. Buna yönelik hazırlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Bu süreç zaman alacaktır. Devam eden soruşturma, üst düzey yöneticiler de sürece dahil olacak şekilde, ajansın en önemli önceliği durumuna gelmiştir. NASA, herhangi bir ajans görevinin siber saldırılar tarafından tehlikeye girdiğine inanmamaktadır.”

Ajans ayrıca, güvenliği artırma amaçlı adımlar attığını ve olaydan etkilendiği tespit edilen çalışanlara kimlik koruma hizmetleri sunacağını da belirtti.

Daha önce güvenlik ihlalleri yaşanmıştı

En son 2016’da bir güvenlik ihlalinin kurbanı olan NASA, güvenlik olaylarına pek de yabancı değil. Dört yıl önce bir çalışanın sabit diski şifrelenmemiş dizüstü bilgisayarınının çalınması; Uluslararası Uzay İstasyonu’nu kontrol etmek ve komuta etmek için kullanılan kodları tehlikeye atmıştı.

En çok takipçisi olan Twitter hesapları (2019)

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
FaceTime açığı Apple’ın başına bela olabilirFaceTime açığı Apple’ın başına bela olabilir
Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yeniliklerNintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya uçağında korku dolu anlar!

Antalya uçağında korku dolu anlar!

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!

Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

Sevgilisine transfer teklifi yaptı!

Sevgilisine transfer teklifi yaptı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FaceTime açığı Apple’ın başına bela olabilir

FaceTime açığı Apple’ın başına bela olabilir

Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Fortnite artık Android’de de 60 FPS’te çalışıyor!

Fortnite artık Android’de de 60 FPS’te çalışıyor!

Redmi Go şaşırtan fiyat etiketine sahip

Redmi Go şaşırtan fiyat etiketine sahip

iOS 12.2 Public Beta ile gelen yenilikler

iOS 12.2 Public Beta ile gelen yenilikler

LG G8 ThinQ nasıl görünecek?

LG G8 ThinQ nasıl görünecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.