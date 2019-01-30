Nasa’nın kişisel verileri çalındı

Uzay sektörüne odaklanan SpaceRef medya şirketinin duyurduğu bilgiye göre NASA’nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, “23 Ekim 2018’de NASA siber güvenlik personeli, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin saklandığı NASA sunucularına yönelik olası bir yetkisiz erişimi araştırmaya başladı” açıklamasını çalışanlarla paylaştı.

Eski çalışanların da kayıtları çalınmış olabilir

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in güvenlik araştırmacılarından Tomas Foltyn’in mercek altına aldığı gelişmeye göre, çalınmış olabileceğinden korkulan veriler yalnızca mevcut çalışanların değil, eski çalışanlarının da sosyal güvenlik numaralarını ve diğer kayıtları içeriyor. NASA’nın şu anda 17 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

İnsan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, çalışan kayıtlarının depolandığı sunucu da dahil olmak üzere ajansın sunucularından ikisinin hedef alındığı düşünülen olay hakkında, “Temmuz 2006’dan Ekim 2018’e kadar yerleşik, ajanstan ayrılmış veya merkezler arasında transfer edilen Sivil Hizmet çalışanları etkilenmiş olabilir” diye konuştu.