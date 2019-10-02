NASA'dan 'Mars'ta yaşam' açıklaması

NASA'nın baş araştırmacısı Dr. Jim Green, Mars keşiflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Green, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'nın 2020'de Mars'a göndereceği misyonların Dünya dışı yaşamın izlerine ulaşacağını, buna karşılık dünyanın bu keşfin yaratacağı etkilere henüz hazır olmadığını açıkladı.

Hürriyet'in aktardığına göre, bu olası yaşam keşfiyle 16'ncı yüzyılda astronom Nikolas Kopernik'in Dünya'nın Güneş etrafında döndüğünü kanıtlaması arasında benzerlik kuran Dr. Green, Mars'ta keşfedilecek yaşamın bilim insanlarını birtakım yeni sorularla baş başa bırakacağına da işaret etti.

"Bu yaşam biçimi bizimkine benziyor mu?", "Nasıl bir bağlantımız var?" sorularını soran Dr. Green "Herhangi başka bir yerde medeniyetlerin kurulmadığını düşünmek için hiçbir sebebimiz yok, çünkü her yerde ötegezegenler (Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenler) keşfediyoruz" dedi.

ESA'nın ExoMars Rover aracı, Dünya dışı yaşamı aramak amacıyla Mars yüzeyini 2 metre delerek örnek toplayacak.

NASA'nın yer aracı Mars 2020 ise gezegendeki kayaçları delecek ve ardından kayaç numeleriyle dolu test tüplerini Dünya'ya yollayacak. Bunlar Mars'tan Dünya'ya getirilen tarihteki ilk maddeler olacak.

